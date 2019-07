Special Olympic a Cagliari, divieto di vendita per asporto di bevande contenute in vetro o metallo

Cagliari, divieto di vendita per asporto di bevande.

In occasione della manifestazione Special Olympic di venerdì 5 luglio, limitatamente alla via Roma, con ordinanza sindacale n. 43 del 2019, il sindaco Paolo Truzzu ha disposto il divieto di vendita per asporto, anche attraverso distributori automatici, di bevande in contenitori di vetro o metallo, dalle ore 16 alle ore 24.

E’ fatto obbligo agli esercenti di custodire i contenitori vuoti evitandone l’asporto ed è fatto altresì obbligo di provvedere al relativo smaltimento nel rispetto delle disposizioni impartite dall’amministrazione comunale.

Obbligo a tutti gli esercizi pubblici, attività commerciali e artigianali (compresi i circoli privati) ubicati nelle aree interessate dal presente provvedimento di esporre in modo ben visibile il cartello di avviso recante l’informativa per l’utenza del divieto di cui trattasi.

Divieto, inoltre, di introdurre nel luogo di svolgimento della manifestazione, oggetti atti ad offendere e contenitori di bevande in vetro o metallo.

Fonte: Casteddu On Line