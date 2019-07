Gruppo Ibba e Centro Cash all’avanguardia nel risparmio energetico A Olbia installato un modernissimo impianto frigo: ce ne sono solo 200 in tutto il mondo. Anche a Riola nuove tecnologie

Centro Cash, società specializzata nel settore Cash and Carry facente parte del Gruppo F.lli Ibba, all’interno di un percorso di ammodernamento dei propri punti vendita con tecnologie orientate al risparmio energetico ed alla riduzione delle emissioni di gas serra, ha sostituito la propria centrale frigorifera e tutti i banchi surgelati e freschi con un nuovo impianto a ridotto impatto ambientale, che rientra nel programma Life Climate Action dell’Unione Europea.

Il Gruppo Ibba, già pioniere nel passaggio all’utilizzo del refrigerante naturale CO2 con l’installazione di un altro impianto a CO2 con FTE nel punto vendita Crai di Riola Sardo, continua il proprio impegno nello sviluppo sostenibile rinnovando i sistemi di refrigerazione del punto vendita Centro Cash di Olbia.

Il progetto, sviluppato in collaborazione con EPTA, gruppo multinazionale specializzato nella refrigerazione commerciale per il Retail, ha previsto l’installazione del più grande sistema FTE (Full Transcritical Efficiency) della regione (al mondo ne esistono solo 200): si tratta di un sistema frigorifero a CO2 che consente un risparmio energetico del 10% rispetto ad una centrale classica alimentata a idrocarburi, oltre che un risparmio annuale per l’ambiente equivalente alle emissioni generate da 33.912 cicli di lavatrice.

L’FTE, proprio per queste sue caratteristiche di semplicità e rispetto dell’ambiente, è parte del progetto Life C4R – Carbon 4 Retail Refrigeration -, iniziativa finanziata dall’Unione Europea e parte del programma Life17 che ha l’obiettivo di creare un nuovo standard per la refrigerazione naturale attraverso soluzioni innovative e tecnologicamente avanzate per ridurre le emissioni di gas serra.