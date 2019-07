Dromos e il Centro per l’autonomia insieme per raccontare follia e creatività

“Serenate stralunate” interpretate dagli utenti e operatori del Centro

“Serenate stralunate”: si intitola così la performance in programma il 3 agosto alle 18.30 al Centro per l’autonomia di Oristano (con ingresso libero), inserita nel cartellone della rassegna Dromos.

Uno spettacolo che intende ridare cittadinanza al cantore lunatico che ancora sa fermarsi, alzare lo sguardo per cercare la luna e, lasciandosi ispirare, permette che il suo cuore dialoghi con lei.

Presentato dal Centro per l’autonomia con il Theatre en vol, con la regia di Michelle Kramers ed elementi scenografici di Puccio Savioli, tenterà una narrazione del misterioso rapporto tra follia e creatività come espressioni della stessa lunaticità, tracciando un parallelo in chiave a volte ironica e a volte onirica, con azioni teatrali, quadri viventi ed elementi scenografici essenziali.

Una composizione interdisciplinare di serenate stralunate, interpretate dagli utenti e operatori del Centro per L’autonomia, per coinvolgere il pubblico in un viaggio alla ricerca della Luna, insieme ispiratrice e ammaliatrice.

