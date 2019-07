A Cagliari sfila l’orgoglio Lgbt, la madrina è la scrittrice Michela Murgia

È la scrittrice sarda Michela Murgia la madrina della decima edizione del Pride cagliaritano. La quarantasettenne sfilerà, sabato sei luglio, sul carro principale, da piazza Michelangelo a piazza Yenne. Da sempre in prima linea per i diritti civili, la Murgia ha battibeccato, nei mesi scorsi, con il ministro dell’Interno Matteo Salvini a proposito del tema del lavoro. La scrittrice aveva fatto l’elenco dei tanti mestieri svolti – da insegnante precaria a operaia, prima di arrivare alla pubblicazione dei libri -, punzecchiqndo Salvini: “Lei, invece, ministro?”. Una scelta, forse, anche “politica”, quella di Michela Murgia madrina del Sardegna Pride. Spazio anche ad una madrina “musicale” per il party notturno al Lido del Poetto, con la cantante Viola Valentino.

