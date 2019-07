Lavori, rubinetti a secco nel Sassarese

(ANSA) - SASSARI, 4 LUG - Venerdì 5 luglio, l'Ente acque della Sardegna (Enas) effettua un intervento urgente di riparazione sull'acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo. I lavori dell'Enas, che dovrebbero terminare alle 16, comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza negli impianti e di conseguenza sarà sospesa la produzione di acqua potabile per i comuni interessati. L'interruzione nell'erogazione durarà diverse ore la mattina e la notte.

Per far fronte a questa emergenza Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione dell'acqua con autobotti e punti di prelievo fissi.

A Sassari ci saranno tre autobotti per il riempimento dei serbatoi degli Ospedali delle utenze sensibili e due punti fissi di erogazione in Via Bachelet e Viale Adua; a Porto Torres un'autobotte Via delle Vigne-ingresso Campo Sportivo; ad Alghero un'autobotte Via De Gasperi, una accanto all'ospedale Marino e una in piazza Centrale; a Castelsardo un'autobotte in Piazza Centrale.(ANSA).