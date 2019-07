Più mezzi di trasporto merci e bus

(ANSA) - CAGLIARI, 4 LUG - Tra il 2017 e il 2018 in Sardegna il parco circolante di veicoli per trasporto merci, autocarri, rimorchi, semirimorchi, trattori stradali e motrici, è cresciuto del 2,2%, passando da 150.648 a 154.030 unità. Una crescita superiore alla media nazionale che si ferma all'1,5%. Il numero di autobus in circolazione nel 2018 è invece aumentato dello 0,8% rispetto al 2017, attestandosi a quota 3.371 unità. Questi dati sono stati elaborati dal Centro ricerche Continental Autocarro sulla base dei dati diffusi da Aci.

A livello provinciale nel settore degli autobus ad aumentare sono i dati di Oristano (+2%), Sassari (+2%), Nuoro (+1,1%) e Cagliari (+0,6%), mentre nel Sud Sardegna è stato registrato un lieve calo (-0,9%). Nel comparto dei veicoli per il trasporto merci, invece, tutte le province fanno registrare segni positivi: si va dal +1,5% di Cagliari al +2,1% di Oristano e Sud Sardegna per arrivare al +2,6% di Sassari e al +2,9% di Nuoro.