Cani avvelenati con il veleno per topi, ancora un caso, stavolta a Selargius.

A denunciare l’accaduto è la nostra lettrice F.B.: “Anche il mio cane lunedì è stato avvelenato, con il veleno per topi. Per fortuna lo abbiamo preso in tempo. Sappiamo che è un topicida in grani”.

La presenza del cane probabilmente non è gradita a qualcuno. Dichiara ancora Francesca: “Circa un mese fa i vigili sono venuti a casa sostenendo ci fosse una segnalazione per quanto riguarda l’abbaiare del mio cane. Si sono accertati che l’animale non fosse maltrattato o rinchiuso. Lunedì sono arrivata a casa e ho trovato il cane a terra, privo di forze. Avvelenato con il topicida”.

L'articolo Selargius, cane avvelenato con il topicida: “Per fortuna è salvo, lo abbiamo curato in tempo” proviene da Casteddu On line.