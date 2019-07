Selargius, ragazzino fa cadere in bici un papà col figlio di due anni: “Prometti ai genitori che ti scuserai”. Una mamma denuncia la curiosa vicenda: il marito e il figlio cadono in bicicletta per colpa di un ragazzino che taglia loro la strada, ma neanche si ferma a soccorrerli e a scusarsi. Uno sfogo non senza ironia, quello condiviso sulla pagina fb del paese, firmato Claudia e Loris: “Volevo porgere i miei saluti al “ragazzino” che in tardo pomeriggio, nei pressi del parco dietro la caserma dei Carabinieri, ha sbadatamente interrotto il transito in bici di mio marito e mio figlio di due anni, facendoli finire rovinosamente a terra. Incidente trascurabile, con qualche graffio, ammaccature e tanto spavento, se non fosse che da buon “cafone”, ti sei allontanato baldanzoso senza prestare aiuto e tantomeno assicurarti che non si fossero fatti male sul serio.

Riferisci ai tuoi genitori che probabilmente non stanno facendo un buon lavoro e che sicuramente prima a poi troverai chi saprà insegnarti la buona educazione, il buon senso e l’umanità nel rapportarti con il prossimo.

Avrai avuto sicuramente due anni pure tu ed i tuoi cari avranno avuto le nostre stesse ansie e premure, con annesse speranze che un figlio cresca educato e buono.

Fai loro un bel regalo…la promessa che puoi diventare un ragazzino migliore. Prometti loro che imparerai a porgere delle scuse quando sbaglierai e che saprai aiutare il prossimo, perché di questo passo puoi solo finire nella cerchia dei falliti.

Buona fortuna. Claudia e Loris

L'articolo Selargius, ragazzino fa cadere in bici un papà col figlio di due anni: “Prometti ai genitori che ti scuserai” proviene da Casteddu On line.