Sos a Selargius: tre cani avvelenati, due morti e uno gravissimo. Bruttissimo episodio denunciato sul gruppo Fb del paese: “Stamattina nella Via Dessì Giuseppe qualcuno di “buon cuore” ha avvelenato ben tre cani di cui due sono morti e uno ancora ricoverato. Questo caro signore ha lanciato delle polpette avvelenate oltre i cancelli delle abitazioni. Tutti noi, residenti della via, siamo sconcertati, arrabbiati, non troviamo senso a questo gesto!!Non sappiamo chi possa essere stato ma AVVISO tutto voi, concittadini con amici a quattro zampe, così che possiate attrezzarvi di telecamere o sistemi di sorveglianza per evitare che i vostri cani o gatti non rischino di mangiare veleni, gettati dentro le vostre case da questi infami individui”, ha denunciato su Fb Roberta Melis.

