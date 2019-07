Eruzione dello Stromboli, lava e lapilli killer: muore un escursionista

Stromboli, eruzione in corso: una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano. Due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco. Pioggia di lapilli incendiari anche su Ginostra. Un escursionista è morto e un altro è ferito: erano sul sentiero libero di Punta del Corvo. Dei turisti per paura si sono lanciati in mare.

Le testimonianze da Stromboli “C’è stata una potente esplosione. Abbiamo sentito un boato, poi si è alzata una colonna di fumo, fiamme sui costoni del vulcano”, affermano i testimoni. “Tutte le persone che si trovavano al villaggio, circa un centinaio tra turisti e residenti, si sono barricate in casa e si sono lanciate in mare”, dice all’Ansa Gianluca Giuffrè, giornalista e proprietario di un bazar a Ginostra, che aggiunge: “L’energia elettrica è stata interrotta, forse a causa di un guasto alla centrale”.

