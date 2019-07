Fiamme sotto il Monte Serpeddì, emergenza incendi a Sinnai

Grosso incendio nelle campagne di Taulaxia - Santu Barzolu sotto il Monte Serpeddì.

Le fiamme hanno aggredito stoppie e macchia mediterranea e si sono estese per diversi ettari.

Sul posto mezzi aerei, forestali e diverse associazioni di volontariato tra cui le squadre del Vab Sinnai, CFVA, del GAUF, il Nos Quartu, il Masise, le squadre di Forestas.

Un compito difficile con le fiamme altissime che hanno aggredito anche piante di alto fusto.

Dopo ore di lavoro le fiamme sono state domate ed è in corso l'operazione di bonifica.

L'incendio si è sviluppato improvvisamente: non si esclude l'origine dolosa anche se al momento non si hanno certezze in merito.

I danni sarebbero ingenti.

È questo il primo grosso incendio dell'estate nel territorio di Sinnai.

Fonte: L'Unione Sarda