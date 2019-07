Girava per il corso principale di Sant’Antioco con le dosi di hashish in tasca: 47 enne arrestato

Girava per il corso principale di Sant’Antioco con le dosi di hashish in tasca, pronto a spacciarle, ma il suo comportamento ha insospettito i carabinieri della locale stazione che, questa mattina, nel corso di un normale servizio di controllo del territorio, hanno seguito l’uomo fin dentro un bar del corso Vittorio Emanuele. L’uomo, M.M., 47enne di Sant’Antioco, pensionato e già con diversi precedenti di polizia, è stato fermato dai carabinieri. Questi, alla richiesta di esibire i documenti, avendo notata l’atteggiamento irrequieto del fermato, hanno deciso di perquisirlo sul posto. Nelle sue tasche i militari hanno trovato 11gr di hashish già suddivisa in dosi. I carabinieri hanno poi perquisito la sua abitazione dove hanno trovato ulteriori 80gr di hashish, un coltello, un bilancino e materiale vario per il confezionamento della droga nonché circa 400€ provento dell’attività delittuosa. Il 47enne è stato perciò arrestato e sarà processato domani mattina per direttissima; nell’attesa è stato collocato nella sua abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione della Procura.

