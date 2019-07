Una gallina morta, bottiglie e fiori. Riti magici?

Una gallina morta, bottiglie e fiori. Si tratta di riti di magia? Insolito allestimento sulla strada per il mare. Solo qualche settimana fa un analogo curioso caso

Lo hanno visto in molti in quel luogo un po’ insolito, lungo la strada che da Oristano conduce a Torre Grande, nei pressi della rotonda, strada di passaggio anche per le spiagge del Sinis. Una sorta di altarino con una ciotola di terracotta contenente una gallina morta e due bottiglie stappate e chiuse con dei fiori, si trova a bordo strada, sul lato destro.

Una strana apparizione, segnalata da un lettore e che segue di qualche giorno una medesima insolita comparsa nel quartiere del Sacro Cuore. Allora erano stati segnalati due piattini contenenti dei particolari dolci, decorati con monete di bronzo e delle candele bianche, che qualcuno aveva ipotizzato potessero essere antichi rituali propiziatori africani.

Mercoledì, 3 luglio 2019

