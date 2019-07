Stromboli, eruzione in corso dal vulcano: “Turisti si lanciano in mare”

Stromboli, eruzione in corso in Sicilia: una serie di violente esplosioni sono state registrate dal cratere del vulcano. Due trabocchi di lava scendono dalla Sciara del fuoco. Pioggia di lapilli incendiari anche su Ginostra, secondo il racconto di testimoni. Lo rivela nei dettagli il nostro giornale partner Quotidiano.net: “Dei turisti per paura si sono lanciati in mare. Dai primi accertamenti non erano previste oggi escursioni guidate al vulcano. Non ci sono persone coinvolte, si apprende dalla protezione civile.

“C’è stata una potente esplosione. Abbiamo sentito un boato, poi si è alzata una colonna di fumo, fiamme sui costoni del vulcano”, riferiscono ancora i testimoni. “Vediamo una colonna di fumo nero dal vulcano, abbiamo sentito un boato molto forte, metà dell’isola di Stromboli non si vede”: questo invece il racconto di ciò che si vede da Lipari dopo l’esplosione dal cratere dello Stromboli”.

