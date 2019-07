WhatsApp, Instagram e Facebook non funzionano in tutta Europa: ecco cosa sta succedendo

WhatsApp, Instagram e Facebook non funzionano in tutta Europa. Gli utenti stanno registrando infatti malfunzionamenti sulla chat di messaggistica e sui due social, tutte e tre le applicazioni che fanno capo a Mark Zuckerberg. Per quanto riguarda WhatsApp, il problema riguarda principalmente i file, come le foto, che non si riescono a scaricare. Quando si tenta di visualizzare l’immagine compare la scritta “Impossibile scaricare l’audio. Riprova. se il problema persiste, prova a connetterti al Wi-Fi”. Lo stesso quando si cerca di scaricare messaggi vocali. Su Facebook invece non è possibile visualizzare le immagini incorporate nei post e neanche mettere like. Instagram non mostra la gran parte delle immagini.

Come riporta Quotidiano.net, il malfunzionamento ha dunque a che fare con il download dei file multimediali o di aggiornamento del feed. Il sito downdetector.it segnala che il down di WhatsApp è praticamente in tutta Europa e in parte del Brasile. Più o meno la stessa situazione per Instagram e Facebook: il crollo per entrambi riguarda sempre l’Europa e alcune zone degli Stati Uniti

