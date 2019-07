Poetto, la Polizia Municipale multa i furbetti dei parcheggi: decine di sanzioni. Dopo la protesta della nostra lettrice Marta sui parcheggi occupati in maniera incivile, la Polizia Municipale precisa: c’è stata nei giorni scorsi una vera e propria raffica di multe per punire la sosta vietata al Poetto. In particolare, ecco i numeri: in via Filicudi sono state elevate 12 sanzioni per i parcheggi sopra il marciapiede. In via San Domino e nelle strade vicine sono state multate dieci auto senza pass e negli spazi riservati ai residenti, oltre che sul marciapiede. In via Ischia invece 11 multe, mentre in via dei Villini altri 13 automobilisti hanno ricevuto il “ricordino” sui parabrezza. La Polizia Municipale è dunque in prima linea per fronteggiare gli abusi della sosta nel litorale cagliaritano.

L'articolo Poetto, la Polizia Municipale multa i furbetti dei parcheggi: decine di sanzioni proviene da Casteddu On line.