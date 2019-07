Venerdì prossimo, 5 luglio, le squadre di Abbanoa eseguiranno due interventi di manutenzione straordinaria nella rete idrica di Bosa. All’incrocio tra le vie De Santis e Verdi saranno installate due nuove saracinesche di sezionamento del diametro di 100 millimetri. In contemporanea all’incrocio tra via Carducci e via Verdi saranno installate due ulteriori saracinesche di sezionamento e sostituito un pezzo speciale in acciaio. Gli interventi rientro nel programma di ingegnerizzazione della rete idrica cittadina.

I tecnici di Abbanoa hanno approntato un piano che, tramite manovre in rete e l’utilizzo delle scorte dei serbatoi tenute al massimo dei livelli, consentirà di limitare quanto possibile i disagi all’utenza dovuto alla necessità di eseguire le lavorazioni con le condotte disalimentate.

E’ prevista un’interruzione dell’erogazione in tutto il centro abitato per due ore: dalle 8.30 alle 10.30. Mentre sino alle 12.30 mancherà l’acqua esclusivamente nel comparto idrico comprendente le vie De Santis, Benedetto Croce, Verdi, Carducci, Manzoni, Pascoli, Toscanini, Porrino, Mozart e strade limitrofe.

La normale distribuzione riprenderà a lavori ultimati che potrà avvenire anche in anticipo qualora gli interventi dovessero concludersi in anticipo. Qualsiasi anomalia può essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24. Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.

Mercoledì, 3 luglio 2019

L'articolo Interruzione nell’erogazione dell’acqua a Bosa sembra essere il primo su LinkOristano.it.