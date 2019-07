Un arbitro oristanese nelle Lega Pro di calcio

Un arbitro oristanese nelle Lega Pro

Francesco Collu unico sardo promosso tra i 30 associati in tutta Italia

Dopo due anni in serie D, l’arbitro oristanese Francesco Collu, per la stagione 2019/2020, è stato promosso in Can Pro per svolgere il ruolo da assistente nella categoria professionistica della Lega Pro, la terza lega professionistica del calcio italiano.

Collu è uno dei 30 associati all’Associazione Italiana Arbitri ad aver ottenuto la promozione ed è l’unico sardo.

“È un risultato storico per la nostra Sezione”, commentano dall’AIA Oristano, “ottenuto grazie allo strabiliante lavoro svolto da Francesco col passare del tempo, e in particolare una grande notizia per il lustro che riceverà anche la città di Oristano e tutta la Sardegna sportiva”.

“Francesco”, commentano ancora dall’associazione arbitri oristanese, “ha conquistato un sogno inseguito in tanti anni di sacrificio, e adesso siamo pronti a sostenerlo in un’avventura che non deve più conoscere limiti”.