Basket: Polonara resta a Sassari

La conferma di Achille Polonara, il prolungamento del sodalizio con la Eye Sport, e un nuovo palazzetto all'orizzonte. Il presidente della Dinamo, Stefano Sardara, è un vulcano di notizie nella conferenza stampa convocata per annunciare che fra la società di via Roma e la Eye sport, l'azienda che si occupa della linea sportiva dei Giganti, il connubio continuerà almeno fino al 2025.

Sardara dispensa notizie in pillole, tutte da approfondire aspettando gli eventi: la prima è che l'ala della nazionale italiana, Achille Polonara, dovrebbe giocare a Sassari anche nella prossima stagione: "Non voglio spoilerare niente, ma Polonara ha chiamato ieri per prenotarsi una maglia. Noi ci stiamo provando anche con quelli con cui è praticamente impossibile rinnovare. Per gli altri, pur di fronte a richieste importanti, siamo fiduciosi che vorranno e sceglieranno Sassari", ha spiegato il patron biancoblù, prima di aprire un altro fronte.

"Son stato convocato dal nuovo sindaco e andrò da lui appena uscirò da qui - annuncia - Non so cosa succederà sul fronte palazzetto ma non vi nascondo che stiamo parlando con altri partner per provare a creare una Casa Dinamo Banco di Sardegna che ci consenta di allenarci e fare tutte le attività settimanali altrove per poi presentarci al palazzetto solo la domenica per giocare".