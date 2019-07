Liberata la ragazza albanese in aeroporto ad Elmas con passaporto falso: ha patteggiato un anno

M.V., 21 anni, albanese, è stata fermata ieri, in aeroporto, a Elmas, mentre tentava di imbarcarsi per l’Irlanda, con un passaporto falso, acquistato in Italia. Tratta in arresto dalla polizia di dogana, è stata condotta, stamattina, davanti al Tribunale Monocratico, per il rito direttissimo. Successivamente alla convalida dell’arresto, la giovanissima imputata, difesa dall’Avvocato Salvatore Madau, ha patteggiato una pena di un anno di reclusione con pena sospesa ed è stata rimessa in libertà, in attesa di fare ritorno al suo paese d’origine.

