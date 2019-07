Il Casale delle Girandole, il posto ideale dove trascorrere le vacanze immersi nella bellezza incontaminata dell’Umbria

Il Casale delle Girandole, il posto ideale dove trascorrere le vacanze immersi nella bellezza incontaminata del caratteristico paesaggio umbro.

Sarete accolti in un ambiente conviviale, caratteristico e ospitale. Il Bed & Breakfast Il Casale delle Girandole, si trova tra dolci colline, tra campi di grano, ulivi ed infinite colture di girasoli, il posto ideale per trascorrere qualche giorno all’insegna del relax più totale, anche a ferragosto, quest’anno con la possibilità di un ponte lungo.

Un luogo magico dove il tempo nel suo trascorrere appaga l’animo di chi sa ascoltare, vivere ogni attimo con tutta la delizia.

Potete arrivare il 14 agosto e partire il 18, quattro notti in camera Suite, con prima colazione.

Costo totale per 4 notti per una coppia in una elegante e romantica camera Suite

€ 260,00 euro a coppia compresa la prima colazione.

E per il pranzo di ferragosto vi vogliamo “nostri ospiti”, ci fate compagnia?

Chiamate al numero 348/7052524

