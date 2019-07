Raccomandate Abbanoa da ritirare in bar e pizzerie: non si potevano portare nei Municipi?

Continuano le proteste dei cittadini costretti a recarsi nelle sedi più impensate per ritirare una misteriosa raccomandata di Abbanoa. La distribuzione in tutta la Sardegna pare sia stata affidata ad una Agenzia privata di recapito e non a Poste Italiane, che ha certamente un sistema di recapito più efficiente e vicino al cittadino. Le persone incaricate alla consegna delle raccomandate passano nelle ore in cui le persone sono a lavoro o fuori dalle proprie abitazioni per le varie attività della vita familiare e si ritrovano nella cassetta postale uno strano foglio ( strano per le sue caratteristiche ) nel quale è

indicato un altrettanto strano luogo e sede dove recarsi per ritirare

una lettera raccomandata di Abbanoa : sono sedi anche di esercizi di

altre attività commerciali presso le quali la società incaricata della

consegna ha scelto di metterla a disposizione dell’utente. Ma non

sarebbe stato più serio e più utile che fossero state utilizzate le

sedi dei Comuni, che sono tra l’altro gli unici soci di Abbanoa ?

Sarebbero state necessarie opportune intese e accordi preventivi,

forse si sarebbero risparmiate anche importanti risorse, certamente

si sarebbe reso un servizio più agevole agli utenti.

Marcello Roberto Marchi

