Il suo cuoricino ha smesso di battere ancora prima che potesse venire al mondo. Un dramma, quello avvenuto nel reparto di Ostetricia del Policlinico di Monserrato, sul quale la procura ha già acceso i fari. Il pm Enrico Caria ha aperto un’indagine per scoprire la verità, e domani verrà eseguita l’autopsia sul corpicino del piccolo: l’appuntamento è alle nove del mattino al Policlinico, chi dovrà stabilire l’esatta causa del decesso è Corrado Varsi, anatomopatologo del Santissima Trinità. Accanto a lui potrebbe esserci un altro medico, nominato dalla 27enne Martina Mereu e dal suo compagno 33enne Gianluca Cabras, tutelati dall’avvocato Lorenzo Sessini, in team con Rita Dedola e Anna Ballicu. Intanto, arriva anche la posizione dell’Azienda ospedaliero universitaria sul caso, e si tratta, come da norma, di una comunicazione tanto breve quanto chiara: “Attendiamo gli esiti delle indagini della magistratura”. La verità, quindi, potrebbe emergere molto presto. “Voglio sapere se mio figlio poteva salvarsi”: questo l’appello, in lacrime, lanciato dalla Mereu in esclusiva a Casteddu Online.

L'articolo Tragedia al Policlinico di Monserrato, ordinata l’autopsia sul corpo del bimbo morto prima del parto proviene da Casteddu On line.