Al Poetto di Cagliari i topi ballano alla fermata del pullman: “Cinque belli grossi”

Topi al Poetto di Cagliari, che scorrazzano liberamente alla fermata del pullman. “Almeno cinque, e belli grossi”, commenta il nostro lettore Federico Moi, che ha immortalato l’allegra gang di roditori ieri sera, “alla fermata nella zona dell’Ippodromo”. Effettivamente, lì abbonando le sterpaglie, e non è stranissimo notare topi, così come davanti al maxi spiazzo per le auto al confine tra il Poetto cagliaritano e quello quartese.

