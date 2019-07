Abbandonano l’eternit: il Comune gli dà la caccia con una sorta di taglia

Non vuole parlare di taglia, ma il meccanismo è lo stesso: chiunque fornirà informazioni utili per identificare la persona o le persone che hanno abbandonato in un terreno comunale di Solarussa, nella zona di Pardu Nou, una quindicina di lastre ondulate di cemento amianto verrà ricompensato. “Gli pagheremo la Tari”, spiega il sindaco di Solarussa Mario Tendas, che ha promosso l’iniziativa stamane dopo aver ricevuto la segnalazione sull’ennesimo abbandono dei rifiuti pericolosi. “Abbiamo deciso che come amministratori ci quoteremo per pagare la tassa a chi ci darà informazioni utili a identificare l’autore di questo grave gesto”. Il sindaco ha messo a disposizione la sua email (Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ) per le segnalazioni che verranno coperte dalla massima riservatezza. Stamane Tendas ha presentato anche una denuncia ai carabinieri.

“Con questa iniziativa vogliamo sollecitare la collaborazione di tutti”, riprende il sindaco di Solarussa Mario Tendas. “Per smaltire e bonificare bisognerà utilizzare risorse pubbliche che potevano (e dovevano) essere utilizzate invece per interventi a favore della Comunità”.