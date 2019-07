CALCIO, Colombo e Steri: nuove nomine nell’organigramma del Cagliari

Il Cagliari Calcio ha ufficializzato due nuove nomine all’interno del proprio organigramma, riguardanti Roberto Colombo e Alessandro Steri.

Braccio destro. Roberto Colombo, ex portiere che ha chiuso la propria carriera agonistica nel Cagliari cominciando quella nuova a livello dirigenziale, non è più il team manager della prima squadra. Colombo diventa il braccio destro del ds Marcello Carli sul frangente mercato, dopo aver conseguito l’abilitazione proprio come direttore sportivo.

Ritorno. Alessandro Steri sostituisce Colombo quale nuovo team manager, ruolo già ricoperto tra il 2015 e il 2017. Già addetto stampa dal 2010 al 2013 e in seguito Responsabile dell’Ufficio Stampa rossoblù, Steri nell’ultimo anno aveva ricoperto la mansione di Responsabile della Comunicazione.

Fabio Ornano

(admaioramedia.it)