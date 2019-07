Carabinieri e thalassemici, una collaborazione per la vita

Ancora una volta i carabinieri del comando provinciale di Oristano sono stati protagonisti di una straordinaria raccolta di sangue in favore dell’associazione thalassemici.

Ieri si è svolta l’iniziativa trimestrale, che i militari di Oristano portano avanti dal 2013. L’autoemoteca, parcheggiata davanti al comando dell’Arma, ha accolto diversi militari e rappresentanti dell’associazione nazionale carabinieri Oristano.

“Anche questa volta”, commenta Massimiliano Vinci, presidente dell’Associazione Thalassemici Oristano Onlus e Vice presidente Thalassa Azione Onlus, Federazione Regionale, “abbiamo potuto testare la generosità e solidarietà degli uomini e donne dell’arma dei Carabinieri del Comando Provinciale di Oristano e dell’Associazione Nazionale Carabinieri sezione di Oristano”.

“È necessario per questi eventi che ci sia una sensibilità al problema”, continua Vinci, “dimostrato dal Comandante Provinciale, Tenente Colonello Domenico Cristaldi, molto attento e vicino alla problematica della carenza di sangue, essendo anch’esso donatore”.

“Gli eventi collettivi di questo tipo, sono mirati a sensibilizzare tutti i cittadini in buona salute all’importanza e necessità di donare. Il sangue è un farmaco naturale indispensabile per la vita umana”, spiega Massimiliano Vinci. “All’improvviso chiunque di noi può averne bisogno ed è giusto che sia disponibile in quantità come gruppi e sottogruppi, il sangue è un farmaco non riproducibile artificialmente in laboratorio”.

La Sardegna, infatti, importa annualmente circa 30 mila sacche l’anno per un fabbisogno di circa 110 mila. Con il 5% in più di donatori l’Isola sarebbe autosufficiente.

“Sollecitiamo nuovi gruppi, Associazioni, amici”, conclude Vinci, “a contattarci per aderire a iniziative di questo tipo”.

L’iniziativa è stata svolta in collaborazione con l’Avis Provinciale e il Centro Trasfusionale della Assl di Oristano.

Mercoledì, 3 luglio 2019

