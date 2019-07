Non dà la precedenza all’incrocio e provoca un incidente. “Spettacolare” incidente stradale questa mattina in Piazza Esquivel: una Lancia Musa, condotta da un cagliaritano di 65 anni, nell’impegnare l’incrocio con via del Seminario non ha dato la precedenza ad una Fiat Panda, alla cui guida c’era una ragazza di 25 anni di Cagliari che percorreva la piazza in direzione via Piovella. Nell’urto, la Panda si è ribaltata sul fianco destro. Illesa la conducente e la passeggera. Sul posto la Polizia Locale per i rilievi di legge.

(foto polizia municipale)

L'articolo Cagliari, non dà la precedenza all’incrocio e si scontra con un’auto che si ribalta proviene da Casteddu On line.