Monserrato, dramma al Policlinico: bimbo muore prima del parto cesareo

Un bimbo morto prima del parto al Policlinico di Monserrato. La tragedia è avvenuta ieri, martedì due luglio: una donna di ventisette anni di Settimo San Pietro ma residente a Sinnai, Martina Mereu, ricoverata nel reparto di Ostetricia al blocco Q, avrebbe dovuto subire un taglio cesareo per far venire alla luce il piccolo. Ma poi, all’improvviso, il suo cuore ha cessato di battere. La donna sta bene, si trova ancora ricoverata all’ospedale e, insieme al suo compagno, ha deciso di far luce sulla vicenda affidandosi ad un avvocato: “Mio figlio stava bene, anche l’ultimo tracciato cardiaco era perfetto, voglio capire perchè è morto proprio a poche ore dal parto”, spiega, contattata da Casteddu Online, la Mereu. “Sono stata ricoverata il primo luglio, i medici si sono accorti della morte del piccolo all’alba del giorno successivo”.

