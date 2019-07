Bauladu è cultura… anche d’estate. Ricco cartellone di eventi

Due mesi, venti appuntamenti, cinque associazioni locali coinvolte. Incontri letterari, cinema all’aperto, concerti e balli itineranti nelle vie del paese. L’Amministrazione Comunale di Bauladu – nell’ambito del programma “Bauladu è Cultura” – ha coordinato l’allestimento di un cartellone unico di eventi finalizzato alla promozione delle iniziative culturali e di spettacolo che si svolgeranno nell’arco della stagione estiva, con l’obiettivo di incoraggiare lo spirito di unione e di collaborazione nella comunità. L’invito ha ricevuto il sostegno della Consulta Giovani Bauladu, dell’Associazione di Promozione Sociale Jannaberta, del Gruppo Folk, dell’Associazione Turistica Pro Loco di Bauladu e dei Comitati per i Festeggiamenti in onore di San Giovanni, San Lorenzo e Sant’Isidoro. Sul lato dell’Ente locale si potrà contare inoltre sulla collaborazione del servizio di biblioteca comunale e del servizio civile.

Tra gli appuntamenti più attesi la proiezione del film “L’uomo che comprò la luna” di Paolo Zucca, in programma il prossimo venerdì, 5 luglio, alle 21:30 nell’anfiteatro comunale del paese, con la partecipazione del regista e di Benito Urgu; il concerto – in collaborazione con Dromos Festival – del pianista di fama internazionale Giovanni Allevi il 31 agosto per l’inaugurazione della rinnovata piazza Giovanni Maria Angioy; l’incontro con lo scrittore nuorese Marcello Fois in data 11 luglio. Tra le proiezioni anche “Ovunque Proteggimi” di Bonifacio Angius il 19 luglio (sarà presente anche il regista) e il film di animazione per ragazzi “Dumbo” di Tim Burton il 23 agosto. Ogni mercoledì la Proloco di Bauladu organizza balli tradizionali itineranti per le vie e le piazze del paese con cene di vicinato. La proposta di spettacoli è completata con il lavoro dei Comitati per le feste religiose in programma il 9-10-11 agosto (San Lorenzo), 3 settembre (San Gregorio Magno) e 28 settembre (Sant’Isidoro).