Partirà da Oristano la bandiera in ricordo di Elena Aubry che girerà l’Italia I motoclub si mobilitano per aiutare i bikers a rendere più sicuro il mondo delle due ruote

Una bandiera che da Oristano viaggerà per tutta Italia, facendo tappa in tantissimi club motociclistici. Potrà essere firmata da tutti i bikers in onore di Elena Aubry, che in sella alla sua moto, una Honda Hornet, ha perso la vita a soli 26 anni, lo scorso anno a Roma, a causa dell’asfalto dissestato.

Sabato 6 luglio, nella Marina di Torregrande, in occasione del IV Motoraduno della Città di Oristano e il I° anniversario al monumento del motociclista, si terrà la manifestazione che darà il via al viaggio della bandiera di Elena.

“Sotto gli occhi di Elena” è un idea del Motoclub Oristano Stefano Scintu, Blues Brothers Bikers di Olbia, Team Solidale Onlus di Cagliari, Andre690 di Arborea.

L’obiettivo è quello di unirsi ai gruppi esistenti e alle associazioni motocilistiche, per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni, per far si che il mondo delle due ruote abbia una maggior tutela, una migliore sicurezza sulle strade, e guard rail a norma.

Martedì, 2 luglio 2019

L'articolo Partirà da Oristano la bandiera in ricordo di Elena Aubry che girerà l’Italia sembra essere il primo su LinkOristano.it.