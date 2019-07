Cagliari, bus notturni Ctm per il Poetto

A partire dal 5 luglio, riparte il servizio della linea Blu notte che collega piazza Matteotti al Poetto di Quartu (Margine Rosso) dalle 23 (prima corsa da piazza Matteotti) alle 3:40 (ultima corsa da Margine Rosso), con una frequenza ogni 30 minuti.

Il servizio sarà attivo i venerdì e sabato di luglio e agosto, compresi il 14 e 15 agosto, e fino al 15 settembre. Il percorso si snoda da via Roma (capolinea PF), viale Diaz, viale Poetto, Lungosaline, via dell'Ippodromo, Lungomare Poetto, via dell'Idrovora, Lungosaline, via Lungomare del Golfo, Margine Rosso. Verranno effettuate, a richiesta, tutte le fermate presenti lungo il percorso.

Il servizio, per garantire la sicurezza a passeggeri e conducenti, si svolgerà con la presenza a bordo di guardie giurate. Sono validi tutti i titoli di viaggio Ctm. Il biglietto si può acquistare tramite l'app Busfinder senza sovrapprezzo o direttamente a bordo dalle guardie giurate con un sovrapprezzo di 0,50 cent.