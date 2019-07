Quartu, incidente all’alba alla rotonda della Bussola: traffico in tilt per ore

Quartu. Incidente stradale questa mattina all’alba, poco prima delle sei, nei pressi della rotonda della Bussola. Un’auto per cause in fase di accertamento ha perso il controllo, ribaltandosi. Due le persone a bordo soccorse dal 118 che hanno però rifiutato il ricovero all’ospedale. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri. Traffico in tilt per oltre un’ora per permettere i soccorsi, i rilievi e mettere in sicurezza la sede stradale.

(foto dal gruppo facebook Quartu e dintorni)