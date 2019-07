Cagliari, tappeto di rifiuti e mastelli attorno al mercato: fermi i lavori per le nuove isole ecologiche

Negli spazi che devono accogliere le isole ecologiche, attorno al mercato di San Benedetto, c’è il vuoto, protetto dalle transenne. Nessuna novità sull’installazione dei maxi contenitori per i rifiuti, residenti e commercianti non vedono operai in azione “da almeno due settimane, hanno iniziato a fare dei piccoli scavi poi sono spariti”. Niente isole ecologiche, quindi, con l’estate già bella che arrivata, in compenso abbondano rifiuti e mastelli. Proprio davanti all’area transennata di via Pacinotti sono stati abbandonati dei maxi sacchi ricolmi di spazzatura, e qualche metro più avanti bisogna fare lo slalom per superare le decine di mastelli lasciati dai residenti. Rifiuti a go go anche in via Tiziano – dove sono stati eliminati i sacchetti dei cestini rotondi – e la situazione non migliora in via Monti. Da almeno due giorni non si vede nemmeno l’ombra di uno spazzino, e il tappeto puzzolente di resti di cibo, scatolette e cartacce fa infuriare uno degli abitanti della strada, Andrea Depau.

“Ecco in che condizioni ci troviamo. Ho segnalato lo sconcio ai vigili urbani ma mi hanno detto di sentire la De Vizia, che però non risponde. Assurdo. Alla rabbia si aggiunge un sentimento di impotenza e di sfiducia verso le istituzioni”.

