Cagliari, scontro tra due auto all’incrocio: una si ribalta, tutti illesi

I Vigili del Fuoco del Comando sono intervenuti poco dopo le nove di questa mattina, per un incidente tra via Piovella e via del Seminario a Cagliari. Per cause ancora da accertare, due auto si sono scontrate, una delle due si è ribaltata, gli occupanti sono stati affidati per controlli ai soccorritori sanitari del 118, fortunatamente tutti illesi, nessun ferito. La squadra dei vigili intervenuta sul posto ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli e la sede stradale. Sono intervenuti gli agenti della Polizia Municipale di Cagliari per gli accertamenti e i rilievi di legge.

