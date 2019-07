Quartu, “alle 7 del mattino code chilometriche alla rotonda per Margine Rosso: estate infernale per gli automobilisti”

Situazione giornaliera alla rotonda del margine rosso a Quartu. Code chilometriche e auto ferme sotto il sole dalle 7 del mattino. Conseguenza della chiusura del ponte che attraversa le saline. Tutto il traffico è dirottato verso via Fiume e sulla statale 554 con conseguente blocco alla rotatoria. Si preannuncia tutta l’estate così: bloccate anche le auto che arrivano dalla litoranea per Villasimius in direzione Quartu.

Fonte: Casteddu On Line