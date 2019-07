La Croazia in questi giorni sta facendo molto parlare di se a causa dell’avvistamento di un enorme squalo. Poco più di un mese fa, un grosso squalo di 4 metri è stato avvistato al largo della costa croata vicino a Makarska. L’animale era uno squalo Mako. Qualche giorno dopo, il predatore è stato visto anche a Korčula. Gli esperti erano quindi sicuri che doveva essere lo stesso squalo. Ora di nuovo un grande squalo è apparso di fronte alle coste della Croazia. Questa volta vicino alla località balneare di Sibenik in Dalmazia.

L’animale nuotava molto vicino alla spiaggia nell’acqua bassa. L’eccezionale incontro è stato filmato da dozzine di bagnanti. “La gente del posto dice di non aver mai visto un animale simile qui”, dice un testimone oculare su Index.hr. Di quale squalo si tratta, è attualmente sconosciuta la specie. Tuttavia, molti turisti non hanno osato andare in acqua in seguito. Gli squali non sono rari nell’Adriatico. Ci sono un totale di 40 specie di squali nel Mediterraneo, molte delle quali innocui e non pericolosi per l’uomo. Tuttavia, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ciò che rende insolito l’avvistamento di squali in Dalmazia è il fatto che il predatore è stato avvistato così vicino alla riva anche se non c’è motivo di farsi prendere dal panico per gli attacchi di squali. Nella maggioranza dei casi questi animali evitano il contatto con gli umani e non si avvicinano né attaccano se non provocati.

L'articolo Un grosso squalo riappare nelle acque della Croazia, a pochi metri dalla riva proviene da Casteddu On line.