Incidente stradale a Pirri. Un 49enne cagliaritano alla guida di una Clio, mentre stava percorrendo via Riva Villasanta, ha tamponato una Renault Megane guidata da una quarantaquattrenne cagliaritana. A seguito dell’urto, l’auto della donna è stata spinta in avanti, andando a tamponare un motociclista di Cagliari di ventisei anni in sella a un Yamaha Tmax. Un banale incidente a catena? Non proprio: il quarantanovenne al volante della Clio, infatti, è stato sottoposto all’alcoltest dagli agenti della polizia Municipale, ed è risultato positivo con un tasso superiore a 1,1 grammi per litro. Per lui è scattato il ritiro immediato della patente, ma non solo: i poliziotti, infatti, lo hanno anche denunciato all’autorità giudiziaria. Ancora: l’automobile che stava guidando non era la sua, ed è stata sequestrata perchè priva di assicurazione.

L'articolo Pirri, ubriaco alla guida di un’auto senza assicurazione provoca incidente a catena: 49enne nei guai proviene da Casteddu On line.