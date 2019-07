Bonorva, lunga scia di incidenti allo svincolo della 131: “Una trappola mortale, l’Anas intervenga subito”

“Adesso basta! I bonorvesi sono stanchi di vedere ambulanze e Vigili del fuoco andare e tornare per i continui incidenti che si verificano allo svincolo della 131. Questa maledetta trappola mortale, che negli anni ha prodotto una scia incredibile di incidenti e di sangue deve essere messa in sicurezza al più presto”. Così il sindaco di Bonorva, Massimo D’Agostino, dopo l’ennesimo incidente, con un’automobile che è finita ribaltata dopo un volo di diversi metri. “Non è più tollerabile che chiunque percorra questi pochi metri di strada debba essere sottoposto a un rischio così grande per la propria incolumità. L’anas si deve rendere responsabile degli incredibili ritardi è deve immediatamente dare avvio ai lavori di riammodernamento dello svincolo. Stasera, per l’ennesima volta, si è nuovamente rischiato il peggio e soltanto la buona sorte ha impedito che accadesse l’ennesima tragedia”.

“Non è più procrastinabile l’intervento di messa in sicurezza. Se non ci saranno evidenti segni in questo senso, nelle prossime settimane, questa volta, davvero, la popolazione di Bonorva non starà più a guardare con le mani in mano a rischiare la vita ogni santo giorno in uno svincolo che è un autentico pericolo per gli automobilisti”.

