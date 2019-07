Berlusconi-show al Parlamento Ue, autografa la maglia del Milan e scatta selfie

Silvio Berlusconi mattatore a Strasburgo. A 82 anni suonati, il presidente di Forza Italia è il più anziano del Parlamento europeo neoeletto: ma la verve è quella dei bei tempi, che lo accompagna anche nei contesti istituzionali, come quello di oggi, giorno dell’inaugurazione della nona legislatura. Il parlamentare Ue ha posato per numerosi selfie con i colleghi che chiedevano uno scatto con lui. E tra i banchi dell’Aula ha anche firmato una maglietta del Milan al deputato leghista, Gianantonio Da Re, accompagnato dalla collega Susanna Ceccardi. “Sulle nomine siamo in alto mare – ha detto Berlusconi che vorrebbe una donna come presidente della Commissione -. Ci siamo sentiti al telefono con il presidente Antonio Tajani fino alle due di notte e ancora questa mattina presto abbiamo avuto scambi con gli altri leader del Ppe, ma non c’è accordo con le altre famiglie politiche”. Nell’attesa, l’ex Cav si occupa di pubbliche relazioni, col fare scanzonato che da sempre lo contraddistingue. Ieri in occasione della riunione del gruppo del Ppe scherzava con i cronisti. “Credevo di essere a Bruxelles.

