“Il treno Cagliari-San Gavino cancellato per l’ennesima volta, tutta colpa del cambio orario per l’estate”

Tutta colpa, a quanto pare, del “cambio d’orario per l’estate”. Il treno Cagliari-San Gavino “brucia” una delle corse, “quella delle 14:20”, e centinaia di pendolari restano a terra, avvolti dal forte caldo di un martedì di inizio luglio con temperature quasi roventi. La denuncia arriva dalla nostra lettrice Rita Fusco, di Serramanna: “Trenitalia per l’ennesima volta lascia a terra i passeggeri, il treno delle 14:53 è stato cancellato e il successivo parte solo alle 17:20 circa. Oggi per gentile concessione hanno fatto fermare il diretto. Ogni estate con il cambio di orario è un incubo”, scrive la Fusco. “Non è una lamentela solo mia ma di tutti i pendolari lavoratori, pare che finite le scuole, nonostante abbiamo l’abbonamento, noi viaggiatori veniamo un po’ abbandonati”.

Non solo: “Bisogna anche far risaltare il fatto che manca un servizio notturno, l’ultimo treno da Cagliari parte alle ventidue”.

