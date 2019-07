Carta capo settore giovani del Cagliari

(ANSA) - CAGLIARI, 2 LUG - Nuovi Barella da trovare e allevare. La speranza è sempre quella di portare altri ragazzi in maglia azzurra. Ma non è solo quello il compito di un settore giovanile. La stagione del Cagliari comincia con un nuovo responsabile del vivaio rossoblù, Pierluigi Carta. "Accettare questo incarico è stato facile - ha detto - Da sardo che è nella realtà rossoblù da dieci anni sento una forte responsabilità.

L'esperienza di Olbia è stata molto formativa, ho avuto modo di affrontare tante situazioni e di operare all'interno di un progetto condiviso che mira non solo a trasferire dei calciatori ma anche a proporre un modello innovativo nell'intero panorama del calcio italiano".

Caccia ai campioni del futuro? Non solo. "Tutti sognano di avere tra le mani un talento, ma bisogna ricordarsi che questo sarà sempre il segmento finale di un lavoro che parte da lontano - sottolinea Carta - E allora bisogna parlare di ragazzi da allevare sul piano tecnico ma anche comportamentale, per questo abbiamo previsto una premialità legata al rendimento scolastico". Obiettivi? "Vogliamo diventare un riferimento nel panorama dei Settori giovanili italiani - spiega il direttore generale del Cagliari Mario Passetti - per questo serve una struttura sempre più manageriale. Abbiamo tutte le caratteristiche per continuare a crescere tanto, anche grazie alla presenza di molte eccellenze".(ANSA).