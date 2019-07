Perde il controllo sulla 131, l’auto si ribalta più volte: coppia di turisti soccorsa con l’elicottero

Un’auto ha perso il controllo sulla SS 131 in prossimità del bivio di Bonorva, per cause in corso di accertamento, finendo al di sotto di un ponte stradale e ribaltandosi più volte. Sul posto è prontamente intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer, tre ambulanze e l’ elisoccorso del 118 che, congiuntamente alla squadra dei Vigili, hanno provveduto ad estrarre e assistere le persone coinvolte nell’incidente. Si tratta di una coppia di turisti lombardi, di 80 e 85 anni.. Considerate lo stato dell’automezzo coinvolto, è stato necessario fare ricorso alle cesoie idrauliche per estrarre i due malcapitati. Le Forze dell’ordine hanno effettuato gli accertamenti di legge.

