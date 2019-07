Cagliari, la “pulizia straordinaria” di Truzzu inizia da Pirri: “Telecamere e multe contro gli incivili”

Inizia la “pulizia straordinaria” ordinata dal sindaco Paolo Truzzu in tutta la città di Cagliari, e il primo maxi intervento è a Pirri, in via del Lentisco. Il servizio dell’Igiene del suolo ha rimosso una vasta discarica abusiva. Vecchi mobili, televisori, cartone e rifiuti di ogni genere sono stati rimossi e nella giornata di domani, mercoledì 3 luglio, si provvederà al lavaggio della strada. La zona è stata dotata di un sistema di video sorveglianza che ne garantirà il controllo costante e consentirà di sanzionare i conferimenti abusi di rifiuti. L’invito è quello di contribuire a mantenere pulita la città, perché ogni intervento di pulizia straordinaria incide significativamente sulle casse dell’amministrazione. “È inammissibile – sottolinea il sindaco Paolo Truzzu – che pochi incivili penalizzino i tanti cittadini virtuosi che effettuano scrupolosamente il conferimento dei rifiuti”. E il primo cittadino affida alla sua pagina pubblica di Facebook un altro messaggio, più stringato ma altrettanto diretto, contro i “caddozzi” dei rifiuti.

“Ripuliamo Cagliari. Iniziamo da Pirri a cambiare la nostra città. Raccolta straordinaria in via del Lentisco e adesso telecamere e multe agli incivili”.

