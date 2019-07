Ad Arcidano la Festa di Sant’Isidoro

Reso noto a San Nicolò d’Arcidano il programma con gli eventi della festa di Sant’Isidoro, che si svolge sabato e domenica prossimi.

Sabato 6 luglio alle 18 Santa Messa Vespertina nella parrocchia di S.Nicolò V. Alle 19 processione con il Santo trasportato con il carro a buoi e accompagnato dai fedeli della parrocchia, dalle confraternite, dagli strumenti della tradizione popolare sarda, dal gruppo folk Arcidanese, dai cavalli e trattori bardati a festa. Tragitto: Piazza Roma, Via Roma, Via Libertà, Via Peschiera, Via Bau lua, Loc. Sa Riforma, Loc.ls Codinas.

Sempre sabato, alle 21 degustazione panini, a cura del comitato (nella località Is Codinas). Alle 22.30 Africa Unite & Architorchi System of a sound in concerto (località Is Codinas); a seguire dj set con Gianluca Littera.

Domenica prossima, 7 luglio, alle 10, Santa Messa Vespertina (nella località Is Codinas), in onore di Sant’Isidoro Agricoltore. Alle 10.30 Giochi per bambini. Alle 13.00 pranzo per tutti organizzato dalla Croce Verde. Alle 19, rientro con il Santo trasportato con il carro a buoi e accompagnato dai fedeli della parrocchia, dalle confraternite, dagli strumenti della tradizione popolare sarda, dal gruppo folk Arcidanese e i gruppi folk, dai cavalli e trattori bardati a festa. Tragitto: Loc. Is Codinas, Loc. Sa Riforma, Via Bau lua, Via Peschiera, Via Argiolas, Viale Rinascita, Viale Repubblica, Via Roma, Rientro in Chiesa. Il Parrocco benedirà i trattori bardati a festa nell’incrocio tra via Roma e Viale Repubblica. Alle 22, intrattenimento musicale a cura di Puzzle Dance.

Martedì, 2 luglio 2019

