Torpè, folgorati da una scarica elettrica mentre camminano per strada: papà e figlio all’ospedale

Poteva essere una tragedia, fortunatamente potranno raccontarla come una bruttissima e sfortunata disavventura. Questa mattina a Torpè, due persone, padre e figlio rispettivamente di 33 e 13 anni, mentre stavano camminando in una strada sterrata a pochi passi dal centro del paese, sono stati sorpresi da una forte scossa elettrica proveniente da alcuni fili scoperti di un palo dell’illuminazione pubblica. I militari dell’Arma di Siniscola accorsi sul posto, hanno da subito richiesto l’intervento del personale del 118 che ha trasportato i feriti al pronto soccorso dell’ospedale “San Francesco” di Nuoro. I due non sarebbero in pericolo di vita. I vigili del Fuoco stanno invece verificando le condizioni di sicurezza della zona insieme agli operai della società che gestisce l’illuminazione pubblica in paese.

