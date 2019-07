Tre oristanesi nel Comitato di Egas

Albieri guida l’organismo di governo dell’acqua in Sardegna

Via libera all’insediamento del nuovo Comitato istituzionale d’Ambito (CIA) dell’Egas, eletto lo scorso 15 aprile. Il presidente eletto dal CIA è Fabio Albieri, sindaco di Calangianus. L’attuale Comitato è il primo costituito da dieci componenti eletti in rappresentanza dei Comuni in seguito all’entrata in vigore della legge regionale 25 del 2017 che ha modificato le procedure di nomina del CIA previste dalla legge regionale 4 del 2015.

Oltre che dall’assessore dei Lavori Pubblici, Roberto Frongia, in rappresentanza della Giunta regionale, il Comitato è composto da: Andrea Soddu, sindaco di Nuoro e Gianfranco Licheri, assessore dell’Ambiente del Comune di Oristano, in rappresentanza dei capoluoghi di Provincia e della Città metropolitana (prima categoria); Settimo Nizzi, sindaco di Olbia e Stefano Delunas, sindaco di Quartu Sant’Elena, in rappresentanza dei Comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti (seconda categoria); Fabio Albieri, sindaco di Calangianus e Matteo Urru, assessore dei Lavori Pubblici nel Comune di Decimomannu, in rappresentanza dei Comuni con popolazione uguale o superiore ai 3000 abitanti e inferiore ai 10.000 (terza categoria); Renzo Ponti, sindaco di Nurachi, Nicola Muzzu, sindaco di Aggius, Giovanni Daga, sindaco di Nuragus e Omar Aly Kamel Hassan, sindaco di Modolo, in rappresentanza dei Comuni con popolazione inferiore ai 3000 abitanti (quarta categoria).

«Esprimo grande soddisfazione per questa elezione avvenuta con il consenso unanime dei membri del Comitato, inclusa la componente regionale, rappresentata dall’assessore Frongia, – afferma il neo presidente del CIA Fabio Albieri. – Si tratta di un aspetto positivo che pone le basi per un lavoro unitario e una fattiva collaborazione nel rispetto dei diversi ruoli. Insieme ai colleghi del CIA abbiamo individuato delle priorità su cui metterci al lavoro da subito: convocherò a breve l’Anci e Abbanoa per affrontare la questione dei decreti ingiuntivi di Abbanoa che investe diverse amministrazioni comunali. Ci occuperemo nell’immediato anche delle problematiche relative ad alcuni depuratori costieri, infine sarà data la massima attenzione ai comuni del consorzio GASI, non gestiti da Abbanoa».

Martedì, 2 luglio 2019

