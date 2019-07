Invasione di blatte in piazza del Carmine a Cagliari: “Guardate quante sono, non bastano i topi?”

Sono ovunque, spinte ad uscire fuori dalle intercapedini dei muri e dai tubi delle fogne a causa del grande caldo. Le blatte “invadono” anche piazza del Carmine a Cagliari. Sono centinaia quelle filmate da un noto pizzaiolo cagliaritano, che ha poi inviato il video alla nostra redazione: “Guardate le blatte che ci sono, da paura proprio. Ma che schifo in piazza del Carmine. Camminano dappertutto, strapieno. Adesso ho anche avvistato un topo, a parte le blatte”, commenta il pizzaiolo. E l’appello al Comune, che proprio in questo periodo sta “sguinzagliando” pattuglie di disinfestatori in molti rioni e anche nei giardini delle scuole, c’è tutto: “Quand’è che interverrà anche qui?”.

Immagine simbolo

