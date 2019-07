A Cagliari i vandali “battezzano” piazza Garibaldi: scritte e scarabocchi su muri e pavimento

“P. Carwuana regna, auguri caro”, “Raffy è mia e di Edo.L”, “Nadia e Gaia mia Dagt”, “A+E=cuore”. Ecco le scritte nonsense realizzate, con le bombolette spray, in piazza Garibaldi. Va in fumo, così, un sogno lungo oltre un anno: quello dell’unica piazza cagliaritana non “visitata” dai balordi. Impossibile stabilire quando sia stato realizzato il poker di sfregi, ma più di un frequentatore della piazza è pronto a scommettere che i vandali siano entrati in azione in piena notte, anche perchè, nonostante il caldo, le panchine sono sempre piene dalla mattina alla sera grazie all’ombra garantita dagli alberi. E in tanti si fanno una domanda: le telecamere che svettano sopra alcune delle lampade sono accese o spente? Se fossero attive, gli imbrattatori avrebbero le ore contate. In caso contrario, sarebbero riusciti a farla franca.

