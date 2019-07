Svolta per Emanuela Orlandi: per cercare il corpo saranno aperte due tombe in Vaticano. L”Ufficio del Promotore di Giustizia del Tribunale dello Stato della Città del Vaticano ha disposto l’apertura di due tombe presenti presso il Cimitero Teutonico. Le operazioni sono fissate per il prossimo 11 luglio.

In aprile il Vaticano ha annunciato l’avvio di un’inchiesta sulla vicenda, a 36 anni dalla scomparsa di Emanuela. “La decisione del Tribunale – spiega Alessandro Gisotti, direttore della sala stampa vaticana – si inserisce nell’ambito di uno dei fascicoli aperti a seguito di una denuncia della famiglia di Emanuela Orlandi che, come noto, nei mesi scorsi ha, tra l’altro, segnalato il possibile occultamento del suo cadavere nel piccolo cimitero ubicato all’interno del territorio dello Stato Vaticano”. La nuova pista era stata aperta da una lettera inviata al legale della famiglia Orlandi. “Cercate dove indica l’angelo”, si leggeva nella missiva dove si faceva riferimento al cimitero teutonico come luogo dove sarebbe stato occultato il cadavere della ragazza.

